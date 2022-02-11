Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады

Представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг выиграла золото в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Схюлтин показала результат 1 минута 28,391 секунды. Второй финишировала кореянка Чхве Мин Джон (1.28,443), бронзовые медали достались бельгийке Ханне Десмет (1.28,928).

Отметим, что чуть ранее мужская сборная России по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян) вышла в финал А в эстафете на 5000 метров. В полуфинале наши спортсмены заняли второе место, уступив только Южной Корее. В финале А россияне 16 февраля поборются за медали с Канадой, Италией, Южной Кореей и Китаем.