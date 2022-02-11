Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады
Представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг выиграла золото в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.
Схюлтин показала результат 1 минута 28,391 секунды. Второй финишировала кореянка Чхве Мин Джон (1.28,443), бронзовые медали достались бельгийке Ханне Десмет (1.28,928).
Отметим, что чуть ранее мужская сборная России по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян) вышла в финал А в эстафете на 5000 метров. В полуфинале наши спортсмены заняли второе место, уступив только Южной Корее. В финале А россияне 16 февраля поборются за медали с Канадой, Италией, Южной Кореей и Китаем.
Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей
Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград
Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире
Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов