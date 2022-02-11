Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
16:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Дания. Предварительный этап
16:50
Скелетон
Мужчины. Четвертая, финальная попытка
4:00
12 февраля - Керлинг
Женщины. Россия - Южная Корея. Предварительный этап
4:55
12 февраля - Сноуборд
Сноуборд-кросс. Смешанные команды
11.02.2022 16:11

Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг выиграла золото в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Схюлтин показала результат 1 минута 28,391 секунды. Второй финишировала кореянка Чхве Мин Джон (1.28,443), бронзовые медали достались бельгийке Ханне Десмет (1.28,928).

Отметим, что чуть ранее мужская сборная России по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян) вышла в финал А в эстафете на 5000 метров. В полуфинале наши спортсмены заняли второе место, уступив только Южной Корее. В финале А россияне 16 февраля поборются за медали с Канадой, Италией, Южной Кореей и Китаем.

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине. Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом. Первое место занял финн Ийво Нисканен, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов