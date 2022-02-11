Релиз: Допинг-проба Валиевой на чемпионате России оказалась положительной

Как говорится в релизе, положительный результат дала проба, взятая во время чемпионата России по фигурному катанию 25 декабря. 8 февраля антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила об этом.

"Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин. Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.

После этого спортсменка опротестовала свое временное отстранение в РУСАДА, и отстранение было снято. Мотивировочная часть этого решения будет опубликована позже.

Это и послужило причиной задержки награждения сборной России, выигравшей в Пекине командный турнир. Сообщается, что окончательное решение по результатам командных соревнований будет принято по итогам разбирательства дела Валиевой.

Международный олимпийский комитет опротестует решение РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой, которое дает спортсменке право продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине. Дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. К этим же действиям прибегнет и Международный союз конькобежцев (ИСУ).