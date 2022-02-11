Российские керлингистки проиграли Швейцарии в групповом этапе Олимпиады
Российские керлингистки в своем втором матче на Играх в Пекине уступили команде Швейцарии со счетом 7:8.
В составе российской сборной выступают Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и запасная Мария Комарова.
Напомним, что женская сборная России по керлингу с поражения стартовала на Олимпиаде. В первом матче наши спортсменки проиграли США со счетом 3:9.
В субботу, 12 февраля, керлингистки сыграют с Южной Кореей и Японией.
В пятницу мужская сборная России также потерпела поражение в Пекине, уступив Швейцарии - 3:6.
Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире
Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов
ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой
Олимпийский комитет России дал детальные пояснения по ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. В настоящее время она имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях. ОКР предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды