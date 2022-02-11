Российские керлингистки проиграли Швейцарии в групповом этапе Олимпиады

Российские керлингистки в своем втором матче на Играх в Пекине уступили команде Швейцарии со счетом 7:8.

В составе российской сборной выступают Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и запасная Мария Комарова.

Напомним, что женская сборная России по керлингу с поражения стартовала на Олимпиаде. В первом матче наши спортсменки проиграли США со счетом 3:9.

В субботу, 12 февраля, керлингистки сыграют с Южной Кореей и Японией.

В пятницу мужская сборная России также потерпела поражение в Пекине, уступив Швейцарии - 3:6.