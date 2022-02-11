Сборная России по керлингу разгромила Данию на Олимпиаде
Российские керлингисты победили Данию со счетом 10:2 в четвертом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Пятый энд поединка наши спортсмены выиграли со счетом 6:0, а после шестого энда скандинавы отказались от продолжения борьбы. Напомним, что российскую команду в Пекине представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и запасной Даниил Горячев.
Ранее россияне одолели Китай со счетом 7:4, а также уступили американцам (5:6) и Швейцарии (3:6). В следующем матче наши встретятся с итальянцами (13 февраля, начало - в 04.05 ночи по московскому времени).
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