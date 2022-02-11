Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте

В пятницу был разыгран очередной комплект наград в горнолыжном спорте. Женщины соревновались на трассе супергиганта. В этом виде программы приняла участие и российская спортсменка Юлия Плешкова. Ее время - 1 минута 15,26 секунды, она показала 20-й результат.

Чемпионкой стала Лара Гут-Бехрами из Швейцарии - 1 минута 13,51 секунды. Спортсменка из Австрии Мирьям Пухнер показала второй результат - 1.13,7. Бронза досталась еще одной представительнице Швейцарии Мишель Гизин - 1.13,81.

13 февраля мужчины будут соревноваться в гигантском слаломе.