"Бавария" проиграла "Бохуму", пропустив четыре гола за тайм

Мюнхенская "Бавария" потерпела сенсационное поражение на выезде от "Бохума" в матче 22-го тура Бундеслиги. Ведя в счете, лидер чемпионата Германии остался ни с чем - 2:4.

Уже на девятой минуте усилиями Роберта Левандовски гости открыли счет. Но еще до перерыва хозяева умудрились забить аж четыре мяча, причем три из них - за шесть минут (с 38-й по 44-ю). Отличились Кристофер Антви-Адджей, Юрген Локадия с пенальти, Кристиан Гамбоа и Геррит Хольтман. Во втором тайме "Бавария" ответила на это лишь еще одним голом Левандовски.

Несмотря на поражение, мюнхенцы остаются лидерами Бундеслиги, имея в своем активе 52 очка. Сократить отставание от первого места может "Боруссия" (43 балла), но для этого дортмундцам необходимо не потерять очки в гостях против клуба "Унион Берлин".