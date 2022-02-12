Новости

Более 5 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 20:57
Митрополит Иларион: Буду болеть за горнолыжников! 20:42
В США отложили процедуру одобрения вакцинации против COVID-19 детей до 5 лет 20:36
"Бавария" проиграла "Бохуму", пропустив четыре гола за тайм 20:30
МИД раскритиковал провокационную кампанию Запада вокруг Украины 20:16
Кацалапову может потребоваться операция на спине в конце сезона 19:58
Зеленский не согласился с Западом по поводу "вторжения" 19:44
Кацалапов: Чтобы победить французов, надо кататься наотмашь 19:24
Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности 19:13
Зеленскому выдвинули ультиматум по Минским соглашениям 18:58
Издание The Washington Post встало на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой 18:35
Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза 18:30
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни 18:25
Названы предварительные место и дата прощания и похорон Зинаиды Кириенко 18:24
Фигурист Глеб Смолкин: Атмосфера Олимпиады чувствуется, даже несмотря на антиковидные меры 18:16
В московском регионе продлен "желтый" уровень погодной опасности 18:12
Глава Пентагона Остин распорядился вывезти с Украины 150 военных инструкторов США 18:10
Немка Нейс выиграла золото в скелетоне на ОИ-2022 18:07
Путин провел телефонный разговор с Макроном 17:55
Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США вопросы безопасности 17:45
Токаев сообщил о 3 тысячах уголовных дел из-за беспорядков 17:35
Митрополит Иларион: Доказательства того, что "екатеринбургские останки" являются останками царской семьи, очень убедительны 17:34
Умер основатель группы Gary Puckett & The Union Gap Керри Чейтер 17:15
О чем говорил патриарх Кирилл с архиереем Донецкой епархии 17:10
МИД России: Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
12.02.2022 20:30
Рубрика: Спорт

"Бавария" проиграла "Бохуму", пропустив четыре гола за тайм

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Мюнхенская "Бавария" потерпела сенсационное поражение на выезде от "Бохума" в матче 22-го тура Бундеслиги. Ведя в счете, лидер чемпионата Германии остался ни с чем - 2:4.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Футболист "Динамо" Захарян рассказал об угрозах фанатов "Спартака"

Уже на девятой минуте усилиями Роберта Левандовски гости открыли счет. Но еще до перерыва хозяева умудрились забить аж четыре мяча, причем три из них - за шесть минут (с 38-й по 44-ю). Отличились Кристофер Антви-Адджей, Юрген Локадия с пенальти, Кристиан Гамбоа и Геррит Хольтман. Во втором тайме "Бавария" ответила на это лишь еще одним голом Левандовски.

Несмотря на поражение, мюнхенцы остаются лидерами Бундеслиги, имея в своем активе 52 очка. Сократить отставание от первого места может "Боруссия" (43 балла), но для этого дортмундцам необходимо не потерять очки в гостях против клуба "Унион Берлин".

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"