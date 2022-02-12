"Челси" впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира. В финале турнира английский клуб одолел в дополнительное время бразильский "Палмейрас" - 2:1.

По традиции, именно триумфатор европейской Лиги чемпионов считался фаворитом клубного ЧМ. Если откровенно, почти ни у кого не было сомнений, что и на этот раз трофей завоюет европейская команда.

Но, несмотря на очевидную разницу в классе, "Челси" в обеих своих встречах в Эмиратах столкнулся с сопротивлением. В полуфинале "синие" с минимальным преимуществом одолели "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии (1:0), а в решающем матче с большим трудом обыграли обладателя Кубка Либертадорес "Палмейрас". Основное время закончилось вничью 1:1 (отличились Ромелу Лукаку у англичан и Рафаэль Вейга у "Палмейраса"), а в овертайме окончательный счет точным ударом с пенальти установил Кай Хавертц - 2:1.

Отметим, что прошедший клубный ЧМ стал последним, в котором соревнования прошли в привычном формате. Уже со следующего розыгрыша турнир заменит Кубок конфедераций, и в нем примут участие 24 лучших команды планеты - восемь от Европы, шесть - от Южной Америки, по три - от Африки, Азии и Северной и Центральной Америки и один клуб от Океании. По задумке ФИФА новый турнир должен состояться в следующем году.