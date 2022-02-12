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12.02.2022 18:16

Фигурист Глеб Смолкин: Атмосфера Олимпиады чувствуется, даже несмотря на антиковидные меры

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, поделился впечатлениями от дебюта на Олимпийских играх. За ритм-танец третья пара нашей сборной получила 71,66 балла (14-е место).

Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
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- Потрясающе, что мы смогли отобраться на Олимпиаду и нам представился шанс в наши юные по танцевальным меркам годы представлять свою страну на Играх, - заявил Смолкин журналистам. - Мы довольны сегодняшним выступлением, с нетерпением ждем возможности показать свой произвольный танец - танго. Для нас это отличный опыт. Он может дать огромный запас прочности перед теми, кто не смог сюда попасть. Атмосфера в Пекине потрясающая. Это чувствуется, даже несмотря на все антиковидные меры.

Смолкин также корректно и четко ответил на вопросы иностранной прессы о ситуации с Камилой Валиевой. Напомним, что Диана Дэвис - дочь Этери Тутберидзе, в группе которой катается Валиева.

- Мы желаем Камиле всего наилучшего , - сказал Смолкин - Она прекрасная спортсменка, прекрасная фигуристка, у нее определенно прекрасное будущее вне зависимости от того, что произошло.

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