Лыжница Степанова потратила призовые на перелет в Пекин бизнес-классом

Российская лыжница Вероника Степанова после победного финиша в эстафетной гонке рассказала о чем думала на финишной прямой.

21-летняя Степанова ярко проявила себя на этапах Кубка мира, а в Пекине сумела вместе с Юлией Ступак, Натальей Непряевой и Татьяной Сориной принести России столь желанное золото.

Степанову называют представителем нового поколения российских спортсменов, она прекрасно говорит и читает на английском, активно ведет социальные сети. После финиша эстафеты она поделилась своими мыслями на финишной прямой.

"О чем - о ком я думала на последних метрах : о всех девочках и мальчиках, которые только приходят в лыжные гонки, только выбирают наш спорт - как моя сестра Надя. Вы все сможете, у вас все получится - наша эстафета сегодня пусть станет примером!" - написала Степанова спустя несколько минут после золотого финиша.

Накануне ставшей победной эстафеты 21-летняя лыжница с хорошей спортивной наглостью попросила не давать есть советы.

"В субботу самая главная гонка моей пока скромной карьеры. Спасибо за доверие! Как всегда, отдам на лыжне все, что у меня есть. Чего у меня нет, так это волнения (извините, я повторяюсь). Надеюсь, это даст мне некое, пусть небольшое, преимущество. Простите, советы, даже самые благие, мне не нужны - воздержитесь", - написала она.

Характер Степановой лучше всего объясняет ее поступок накануне Олимпиады. Чтобы долететь до Пекина комфортно она за свой счет купила билет в бизнес-класс.

"При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever! Я довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, а своей семьи у меня пока нет. Зато, в отличие от большинства коллег по сборной, очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь 9 часов - а в "бизнесе" можно выспаться, что и было сделано", - рассказала она.