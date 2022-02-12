Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
04:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Италия. Предварительный этап
08:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка
09:45
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4х10 км
12:00
Биатлон
Женщины. Гонка преследования 10 км
12.02.2022 20:42

Митрополит Иларион: Буду болеть за горнолыжников!

Текст: Елена Новоселова
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" рассказал, что на Олимпиаде в Пекине будет болеть за горнолыжников. Объясняется это просто: владыка любит горнолыжный спорт.

Фото: ОКР
Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

"Я буду с большим интересом следить за горнолыжными соревнованиями, чем за соревнованиями по другим видам спорта, поскольку сам в некотором роде причастен к горнолыжному спорту, умею кататься на горных лыжах", - заявил он. По словам священнослужителя, нашу сборную окормляет настоятель Храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев. Он находится в Китае и выполняет свои обязанности духовника олимпийцев.

А перед Олимпиадой спортсменов напутствовал патриарх Кирилл, выразив надежду, что Игры послужат примирению народов и прекращению раздора.

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, обновив собственный мировой рекорд. Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, они получили от судей лучшие оценки в сезоне

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения, став самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Она превзошла достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Игр-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней