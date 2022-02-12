Митрополит Иларион: Буду болеть за горнолыжников!

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" рассказал, что на Олимпиаде в Пекине будет болеть за горнолыжников. Объясняется это просто: владыка любит горнолыжный спорт.

"Я буду с большим интересом следить за горнолыжными соревнованиями, чем за соревнованиями по другим видам спорта, поскольку сам в некотором роде причастен к горнолыжному спорту, умею кататься на горных лыжах", - заявил он. По словам священнослужителя, нашу сборную окормляет настоятель Храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев. Он находится в Китае и выполняет свои обязанности духовника олимпийцев.

А перед Олимпиадой спортсменов напутствовал патриарх Кирилл, выразив надежду, что Игры послужат примирению народов и прекращению раздора.