Немка Нейс выиграла золото в скелетоне на ОИ-2022
Немецкая скелетонистка Ханна Нейс завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсменки остались далеко за пределами первой тройки.
По итогам четырех попыток Ханна Нейс показала результат 4 минуты 07,62 секунды. На 0,62 секунды она опередила ставшую второй представительницу Австралии Жаклин Нарракотт.
Бронзовую медаль взяла спортсменка из Нидерландов Кимберли Бос.
Российские спортсменки выбыли из числа претенденток на награды еще после первого дня. В итоге лучший результат показал Юлия Канакина, ставшая 11-й. На 15-м месте завершила соревнование Алина Тарарыченкова, а Елена Никитина заняла 16-е место.
Таким образом, на Играх в Пекине российские мастера скелетона остались без медалей. Днем ранее Александр Третьяков стал четвертым.
Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде
Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, обновив собственный мировой рекорд. Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, они получили от судей лучшие оценки в сезоне
Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках
Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения, став самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Она превзошла достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Игр-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней
Татьяна Сорина: Золото в эстафете важнее медалей в личных гонках
Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась впечатлениями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. "Если бы взяли серебро, я была бы не так удовлетворена, как золотом. Все-таки олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль", - призналась спортсменка