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12.02.2022 18:07

Немка Нейс выиграла золото в скелетоне на ОИ-2022

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/Horcajuelo guillaume
Фото: EPA-EFE/Horcajuelo guillaume Фото: EPA-EFE/Horcajuelo guillaume

Немецкая скелетонистка Ханна Нейс завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсменки остались далеко за пределами первой тройки.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По итогам четырех попыток Ханна Нейс показала результат 4 минуты 07,62 секунды. На 0,62 секунды она опередила ставшую второй представительницу Австралии Жаклин Нарракотт.

Бронзовую медаль взяла спортсменка из Нидерландов Кимберли Бос.

Российские спортсменки выбыли из числа претенденток на награды еще после первого дня. В итоге лучший результат показал Юлия Канакина, ставшая 11-й. На 15-м месте завершила соревнование Алина Тарарыченкова, а Елена Никитина заняла 16-е место.

Таким образом, на Играх в Пекине российские мастера скелетона остались без медалей. Днем ранее Александр Третьяков стал четвертым.

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