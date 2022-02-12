Норвежец Линдвик завоевал золото Игр в прыжках на лыжах с трамплина
На Олимпийских играх-2022 завершились соревнования по прыжкам с трамплина. Золотую медаль завоевал Мариус Линдвик, представляющий Норвегию. По сумме двух прыжков он набрал 296,1 балла.
Японец Рею Кобаяси стал обладателем серебра (292,8 балла), бронза у немца Карла Гайгера (281,3 балла).
Лучший из россиян, Данил Садреев, занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов - 23-м.
Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках
Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения, став самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Она превзошла достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Игр-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней
Татьяна Сорина: Золото в эстафете важнее медалей в личных гонках
Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась впечатлениями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. "Если бы взяли серебро, я была бы не так удовлетворена, как золотом. Все-таки олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль", - призналась спортсменка
Елена Вяльбе: По тактике сработали на всех этапах эстафеты превосходно
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу нашей команды в женской эстафетной гонке. "Я считаю, что по тактике на каждом этапе все было превосходно. В эстафете, если есть силы убежать, убегай", - отметила Вяльбе