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Женщины. Россия - Япония. Предварительный этап
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Мужчины. Россия - Чехия. Предварительный этап. Группа "В". Третий, заключительный тур
16:50
Скелетон
Женщины. Четвертая, финальная попытка
12.02.2022 15:54

Норвежец Линдвик завоевал золото Игр в прыжках на лыжах с трамплина

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На Олимпийских играх-2022 завершились соревнования по прыжкам с трамплина. Золотую медаль завоевал Мариус Линдвик, представляющий Норвегию. По сумме двух прыжков он набрал 296,1 балла.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике

Японец Рею Кобаяси стал обладателем серебра (292,8 балла), бронза у немца Карла Гайгера (281,3 балла).

Лучший из россиян, Данил Садреев, занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов - 23-м.

Россия - Чехия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

Россия - Чехия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

Сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине играет с чешской командой. У россиян за плечами две победы, чехи же сенсационно проиграли датчанам и обыграли швейцарцам по буллитам

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения, став самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Она превзошла достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Игр-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней

Татьяна Сорина: Золото в эстафете важнее медалей в личных гонках

Татьяна Сорина: Золото в эстафете важнее медалей в личных гонках

Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась впечатлениями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. "Если бы взяли серебро, я была бы не так удовлетворена, как золотом. Все-таки олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль", - призналась спортсменка

Елена Вяльбе: По тактике сработали на всех этапах эстафеты превосходно

Елена Вяльбе: По тактике сработали на всех этапах эстафеты превосходно

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу нашей команды в женской эстафетной гонке. "Я считаю, что по тактике на каждом этапе все было превосходно. В эстафете, если есть силы убежать, убегай", - отметила Вяльбе