Норвежец Линдвик завоевал золото Игр в прыжках на лыжах с трамплина

На Олимпийских играх-2022 завершились соревнования по прыжкам с трамплина. Золотую медаль завоевал Мариус Линдвик, представляющий Норвегию. По сумме двух прыжков он набрал 296,1 балла.

Японец Рею Кобаяси стал обладателем серебра (292,8 балла), бронза у немца Карла Гайгера (281,3 балла).

Лучший из россиян, Данил Садреев, занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов - 23-м.