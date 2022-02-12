Мама Натальи Непряевой: Они шли каждая как в последний раз

- Она начала заниматься у меня со своими сверстниками со второго класса, - рассказывает Ирина Непряева. - Азы проходила у меня, а когда стали видны способности и появились результаты, я передала Наташу тренеру Александру Васильевичу Смирнову, и он уже довел ее до всероссийского уровня.

С 5 февраля, когда у Натальи был первый старт и она завоевала "серебро" в женском скиатлоне (и первую медаль российской сборной), ее тренеры, да и "вся большая семья тверских лыжников" живут в огромнейшем напряжении. Особенно переживали все после обидного четвертого места в гонке на 10 километров классическим стилем, когда ей до третьего места не хватило какой-то доли секунды.

- Когда эстафета сложилась удачно - как камень с души упал. Потому что накануне было обидное четвертое место. И теперь вся радуемся. Спасибо всем! - делится переживаниями тренер и мама. - Все четверо девушек вышли заряженными на победу. Шли каждая как в последний раз.

По словам Ирины Непряевой, накануне "золотой" гонки она созванивалась с дочерью, но у нее после четвертого места был "большой психологический напряг".

- Она ушла в себя, и готовились они всей командой как единое целое, - вспоминает Ирина Владимировна.

О том, что помимо хороших физических данных, олимпийская чемпионка Непряева обладает сильным характером, говорит и ее тренер Александр Смирнов. А еще, по его словам, она очень трудолюбива, потому что тренировки длительные и выдержка требуется немалая.

- На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане у Наташи была бронзовая медаль в эстафете, а на этих Олимпийских Играх она планировала заработать личную медаль. Ну и, конечно, плох тот спортсмен, который не мечтает об олимпийском золоте. Все свершилось, - с удовольствием рассказывает тренер. Не скрывая, однако, что болеет за ученицу "валидольно".

- Не лекарство пью, просто состояние такое, волнуемся мы все очень… У нас уже были и огромная радость, и разочарования. Нервы на пределе. Живем в напряжении от старта к старту. И семья, и тренеры, и вся Тверская область. И сегодняшние эмоции, конечно, невозможно передать. - говорит Ирина Владимировна.

Кстати, перед Олимпиадой воспитанница тверской школы лыжных гонок, президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева одержала победу в престижной многодневной гонке "Тур де Ски". Она стала первой российской лыжницей, которая смогла завоевать этот титул.