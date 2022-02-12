Золотой призер Олимпиады Татьяна Сорина - великолепная спортсменка и любящая мать
Первое победное выступление относится еще к 2012 году - на первенстве по биатлону и лыжным гонкам на приз губернатора Тюменской области. Татьяна Сорина участвовала во многих национальных и международных соревнованиях, выступала за регион, позволивший ей стартовать на большой лыжне, став здесь одной из самых известных и популярных спортсменок. Пять лет назад за красоту, энергию и обаяние новостной сайт "Тюменская арена" даже включил ее в топ-10 самых привлекательных спортсменок.
Выйдя замуж за Егора Сорина, ставшего ее постоянным тренером, Татьяна в марте 2020-го родила дочку. Уже осенью возобновила тренировки. Возвращалась с лыжни, кормила малышку и не позволяла себе расслабиться. На Всероссийских соревнованиях под Тюменью победила в гонке на 15 километров, в прошлом году завоевала серебро на чемпионате, золото - на Кубке мира. У счастливой мамы сошлись опыт, мастерство и вдохновение.
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