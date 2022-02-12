Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
04:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Италия. Предварительный этап
08:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка
09:45
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4х10 км
12:00
Биатлон
Женщины. Гонка преследования 10 км
12.02.2022 18:39

Золотой призер Олимпиады Татьяна Сорина - великолепная спортсменка и любящая мать

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Спортивная звезда Татьяны Сориной (в девичестве Алешиной) взошла под сибирским небом, но вместе с тюменцами ликуют жители Свердловской области. Родилась Таня в Краснотурьинске, и именно там благодаря тренеру Оксане Табризовой, заметившей девочку "не без способностей", начала - вместе с изучением правописания и арифметики постигать азы бега на лыжах. Спустя девять лет девочку пригласили в Тюмень в специализированный спортивный класс, дальше последовал центр спортивной подготовки. Занимался с ней Валентин Литвинцев, один из опытнейших тренеров страны.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мама олимпийской чемпионки Степановой: Слов очень много, все высказать невозможно

Первое победное выступление относится еще к 2012 году - на первенстве по биатлону и лыжным гонкам на приз губернатора Тюменской области. Татьяна Сорина участвовала во многих национальных и международных соревнованиях, выступала за регион, позволивший ей стартовать на большой лыжне, став здесь одной из самых известных и популярных спортсменок. Пять лет назад за красоту, энергию и обаяние новостной сайт "Тюменская арена" даже включил ее в топ-10 самых привлекательных спортсменок.

Выйдя замуж за Егора Сорина, ставшего ее постоянным тренером, Татьяна в марте 2020-го родила дочку. Уже осенью возобновила тренировки. Возвращалась с лыжни, кормила малышку и не позволяла себе расслабиться. На Всероссийских соревнованиях под Тюменью победила в гонке на 15 километров, в прошлом году завоевала серебро на чемпионате, золото - на Кубке мира. У счастливой мамы сошлись опыт, мастерство и вдохновение.

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, обновив собственный мировой рекорд. Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, они получили от судей лучшие оценки в сезоне

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения, став самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Она превзошла достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Игр-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней