Россия выиграла золото Олимпиады в женской лыжной эстафете

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Это третье золото для наших спортсменов на Играх-2022.

На первом этапе стартовала Юлия Ступак, которая в начале Олимпиады потерпела неудачу в скиатлоне и даже высказалась о возможном завершении карьеры.

Но уже в разделке классикой она попала в топ-10 и было заметно, что спортсменка начала обретать свои лучшие кондиции. И Ступак на своем этапе сумела уйти в отрыв, который даже превышал 10 секунд. Норвежская сборная из-за падения заметно отстала.

На финише своего этапа россиянка опережала немку всего лишь 1,5 секунды. А дальше в гонку ушла Наталья Непряева, следом за которой немка Катарина Хенниг. Немка сумела опередить серебряного призера скиатлона, но отставание составило не так много - 4,3 секунды. При этом норвежская команда по-прежнему уступала более 20 секунд, хотя на этом этапе за них бежала Тереза Йохауг.

Третий этап в составе российской команды бежала Татьяна Сорина. Поначалу она вырвалась вперед, но создать отрыв не удалось, а на финише этапа немка вырвалась вперед.

Завершала эстафету совсем юная Вероника Степанова. Ей предстояло отыгрывать отставание в пять секунд от сборной Германии, а позади заметно приблизились сборные Финляндии и Норвегии.

На последнем круге Степанова вырвалась вперед и устремилась на финиш. Немка начала немного отставать. В итоге Степанова убежала от соперницы и принесла столь желанное олимпийское золото. Уже второе для сборной по лыжным гонкам.

Серебро у Германии, бронза у Швеции.