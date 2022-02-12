Спортсмены США выиграли смешанные соревнования в сноуборд-кроссе
В субботу на Играх-2022 разыгран первый комплект наград - в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу. В этой дисциплине от России участвовали Даниил Донских и Кристина Пауль. Они сумели дойти до полуфинала, но в решающий раунд турнира не пробились. В финале В они показали общий восьмой результат.
Победу праздновали американцы, в составе которых выступали Ник Баумгартнер и Линдси Джейкобеллис.
Серебряные медали завоевала команда Италии, за которую выступали Омар Визинтин и Микела Мойоли. Бронза - у кандцев - Элиота Грондена и Мериеты О'Дайн.
Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей
Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград
Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире
Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов