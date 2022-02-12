Спортсмены США выиграли смешанные соревнования в сноуборд-кроссе

Сборная США завоевала золотую медаль в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.

В субботу на Играх-2022 разыгран первый комплект наград - в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу. В этой дисциплине от России участвовали Даниил Донских и Кристина Пауль. Они сумели дойти до полуфинала, но в решающий раунд турнира не пробились. В финале В они показали общий восьмой результат.

Победу праздновали американцы, в составе которых выступали Ник Баумгартнер и Линдси Джейкобеллис.

Серебряные медали завоевала команда Италии, за которую выступали Омар Визинтин и Микела Мойоли. Бронза - у кандцев - Элиота Грондена и Мериеты О'Дайн.