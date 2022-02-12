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Женщины. Россия - Южная Корея. Предварительный этап
4:55
Сноуборд
Сноуборд-кросс. Смешанные команды
7:05
Хоккей
Женщины. Плей-офф. Третий четвертьфинал. Россия - Швейцария
10:25
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4х5 км
12.02.2022 06:50

Спортсмены США выиграли смешанные соревнования в сноуборд-кроссе

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Сборная США завоевала золотую медаль в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.
Фото: Lisi Niesner/ REUTERS
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх

В субботу на Играх-2022 разыгран первый комплект наград - в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу. В этой дисциплине от России участвовали Даниил Донских и Кристина Пауль. Они сумели дойти до полуфинала, но в решающий раунд турнира не пробились. В финале В они показали общий восьмой результат.

Победу праздновали американцы, в составе которых выступали Ник Баумгартнер и Линдси Джейкобеллис.

Серебряные медали завоевала команда Италии, за которую выступали Омар Визинтин и Микела Мойоли. Бронза - у кандцев - Элиота Грондена и Мериеты О'Дайн.

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