Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Софии отложен

Первенство должно было состояться в болгарской столице 7-13 марта. Но, к сожалению, как сообщается в пресс-релизе Международного Союза конькобежцев (ИСУ), оно отложено.

Причин тому немало. Именно в марте пандемийная волна может достичь в Болгарии своего пика. Правила въезда в Болгарию сложны, указывается в релизе. А риск заразиться для приехавших на чемпионат фигуристов значителен. К тому же вопрос эпидемиологической безопасности касается в данном случае совсем юных несовершеннолетних фигуристов.

Очень и очень обидно. Ведь и прошлогодний чемпионат был отложен из-за пандемии. Вдвойне обидно нашим спортсменам - бессменным лидерам всех юниорских состязаний.

И все же некоторые надежды остаются. Если к концу весны пандемийная волна спадет, то, быть может, чемпионат пройдет в мае. Его хозяином, возможно, останется София. Сейчас ИСУ ведет переговоры с потенциальными участниками чемпионата: подойдет ли новая дата, будет ли возможность послать команду на турнир сильнейших юниоров.

Окончательное решение примет в режиме онлайн Совет ИСУ. Заседание его Совета намечено на 24 февраля.