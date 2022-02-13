Губернатор Камчатки поздравил с победой лыжницу Степанову
С получением золотой медали на Олимпиаде поздравил сборную команду России по лыжным гонкам губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Эта победа для региона особенно ценна, ведь среди лыжников была местная спортсменка из города Елизово Вероника Степанова.
- Искренне поздравляю всех с олимпийским золотом! Золотая медаль в эстафете по лыжным гонкам отправляется в Россию. Мы всей Камчаткой переживали, болели, смотрели за этой драматичной гонкой. Выступление нашей камчатской звездочки, Вероники Степановой, стало тем решающим поворотом в гонке, которое определило нашу победу. Вероника отыграла отставание с пяти секунд до восемнадцати секунд преимущества. Не только убедительный, но и красивый финал, в котором вся страна и, конечно же, вся Камчатка радовалась и гордилась нашей победой. Мои поздравления всем членам сборной, спортсменкам-победительницам, родителям, тренерскому составу. Уверен, что сегодняшнее золото станет вдохновением для всех спортсменов на Камчатке и в России! Ура! Победа за нами! - заявил Владимир Солодов.
Достижения елизовчанки отметил и министр спорта края Константин Хмелевский.
- На заключительном участке трассы Вероника взяла инициативу в свои руки, увеличивая отрыв от соперниц, и только приближала победу команде. Победа! Олимпийская золотая медаль у российской команды. Поздравляю! Вся Камчатка болела и верила! - подчеркнул Хмелевский.
Напомним, что 12 февраля состоялась женская эстафета 4х5 километров по лыжным гонкам. На еезаключительном этапев борьбу вступила Вероника Степанова и принесла команде победу. Лыжники завоевали для России третье золото на Олимпиаде в Пекине.
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