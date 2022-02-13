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13.02.2022 10:48

Хоккеист Шарипзянов эмоционально отреагировал на поражение от Чехии

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов заявил, что поражение от Чехии (5:6) в последнем матче группового этапа на Олимпиаде послужит хорошим уроком для нашей команды.

По словам Шарипзянова, россияне хотели выиграть, чтобы набраться уверенности перед плей-офф, куда подопечные Алексея Жамнова пробились досрочно благодаря победам над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).

"Не очень хорошо, что пропустили от чехов так много шайб. Поражение - это плохо, но такой матч станет для нас уроком. Это своеобразный пинок под зад перед плей-офф. На групповом этапе мы увидели, что можем и 1:0 побеждать, и забивать можем. Сейчас у нас есть три дня на подготовку, передохнем и будем готовиться", - цитирует Шарипзянова РИА Новости.

Добавим, что соперник российской сборной по четвертьфиналу Олимпийских игр еще не определился.

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