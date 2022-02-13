МОК готов оказать психологическую помощь Камиле Валиевой. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Да, мы считаем, что это (психологическая поддержка) может потребоваться, мы к этому готовы, - отметил Адамс. - Есть и другие способы поддержки. Но главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды".

Слушания по делу Валиевой начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.