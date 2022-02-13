Мужская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

На Олимпийских играх в Пекине определится олимпийский чемпион в мужской гонке преследования по биатлону. Мужчины выйдут на старт после девушек в аналогичной дисциплине.

Спринт состоялся накануне, и он определяет то, в каком порядке и с каким отставанием спортсмены будут уходить на гонку. Стартовые номера наших парней следующие: 4-й Максим Цветков - 0:41 от норвежца Йоханнеса Бе, который будет открывать сегодняшний пасьют, 11-й Эдуард Латыпов - 1:14, 19-й Даниил Серохвостов - 1:38, 38-й - Александр Логинов - 2:15.

В спринтерской гонке Максим Цветков продемонстрировал безупречную стрельбу и остановился в шаге от медали. Один промах оставил Цветкова без медали в индивидуальной гонке на этих Играх. Будем надеяться, что сегодня у нашего биатлониста все получится.

В последней гонке преследования этого сезона, которая состоялась в январе в Рупольдинге, победил француз Кентен Фийон Майе, вторым стал Александр Логинов, а третьим - белорус Антон Смольский.

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования по биатлону начнется в 13:45 по московскому времени.