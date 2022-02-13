Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
04:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Италия. Предварительный этап
08:40
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка
09:45
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4х10 км
12:00
Биатлон
Женщины. Гонка преследования 10 км
13.02.2022 00:05

Мужская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Текст: Анастасия Комарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Олимпийских играх в Пекине определится олимпийский чемпион в мужской гонке преследования по биатлону. Мужчины выйдут на старт после девушек в аналогичной дисциплине.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Биатлонист Максим Цветков остановился в шаге от медали в спринте

Спринт состоялся накануне, и он определяет то, в каком порядке и с каким отставанием спортсмены будут уходить на гонку. Стартовые номера наших парней следующие: 4-й Максим Цветков - 0:41 от норвежца Йоханнеса Бе, который будет открывать сегодняшний пасьют, 11-й Эдуард Латыпов - 1:14, 19-й Даниил Серохвостов - 1:38, 38-й - Александр Логинов - 2:15.

В спринтерской гонке Максим Цветков продемонстрировал безупречную стрельбу и остановился в шаге от медали. Один промах оставил Цветкова без медали в индивидуальной гонке на этих Играх. Будем надеяться, что сегодня у нашего биатлониста все получится.

В последней гонке преследования этого сезона, которая состоялась в январе в Рупольдинге, победил француз Кентен Фийон Майе, вторым стал Александр Логинов, а третьим - белорус Антон Смольский.

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования по биатлону начнется в 13:45 по московскому времени.

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

Восьмой день Олимпиады принес России третье золото

На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России потерпела первое поражение на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина-Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на Олимпиаде

Французы Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх в Пекине, обновив собственный мировой рекорд. Действующие чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина - Никита Кацалапов занимают второе место, они получили от судей лучшие оценки в сезоне

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения, став самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Она превзошла достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Игр-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней