Первый тренер Вероники Степановой: Она всегда выбирает самый трудный участок
Петр Яковлев вовсе не удивлен, что его воспитанницу ставят на решающий этап в лыжных эстафетах. По его словам, у Вероники такая психология, что она всегда себе выбирает самый трудный участок, любит жесткую, контактную борьбу. Она и до того, как стала соревноваться среди взрослых, постоянно бежала самый ответственный последний этап в эстафетах, нередко отыгрывая отставание и приводя свою команду к призовым местам - совсем как в олимпийской эстафете.
- Ее стали ставить на последний этап именно учитывая ее прошлое. Это продуманные действия тренеров, - подчеркнул Петр Яковлев.
Кстати, самой первой с Вероникой стала заниматься дочь Петра Максимовича - Яна Петровна Яковлева. Она провела с девочкой, пришедшей во втором классе в спортшколу, положенный курс начальной подготовки. По воспоминания Петра Яковлева, в спортшколе у девочки при знакомстве спросили: "Ну, Вероника, кем ты хочешь стать?" На что та ответила: "Я хочу стать чемпионкой мира!"
Чемпионат мира выиграть пока не довелось, а вот золото олимпийской эстафеты у 21-летней лыжницы уже есть.
По словам первого тренера, Вероника всегда была очень трудолюбивой и ответственной. Она занималась шесть раз в неделю по два часа, как положено по программе. Но при этом не успевали выполнять программу, которая нужна была именно ей, учитывая ее потенциал. Просто времени не хватало. Подающей надежды спортсменке выдавались "домашние задания", которые та добросовестно выполняла. Приходилось заниматься рано утром еще до школы, а вечером возвращаться домой довольно поздно.
Вероника постоянно поддерживает связь с первым тренером. Увидеться лично удается нечасто - чемпионка проводит на Камчатке в общей сложности месяц-полтора в году.
- Она обучается в нашем камчатском университете - естественно, приезжает на экзамены, на сессию, - рассказал Петр Яковлев. - Сейчас, когда прилетает на Камчатку, тренеры "спускают" план к нам, мы предоставляем условия, и она выполняет план под нашим контролем. Конечно, у нее одаренность есть, но она всего добилась своим трудом. Одаренность, трудолюбие, и немного работы тренера - и тогда будет результат.
Камчатка дала стране немало сильных спортсменов. Здесь снег выпадает рано, а тает - поздно. Поэтому зимние виды на полуострове очень популярны. У Петра Яковлева, по его признанию, сейчас среди воспитанниц есть и другие юные лыжницы, которые выделяются, как когда-то Вероника. Только тренер пока не называет имен.
Своими воспоминаниями о детстве Вероники Степановой с корреспондентом "РГ" поделилась директор школы №8 Галина Борисенко. К слову, сейчас лыжница дает интервью на английском. Первой, кто стал обучать будущую чемпионку иностранному языку, была как раз Галина Васильевна.
- Это замечательная девочка! Всегда сдержанная, всегда тактичная, всегда умеет вести себя. Показывала хорошие знания. И очень целеустремленная - умеет добиваться цели. Кстати, сейчас у того же учителя, что и Вероника, в третьем классе нашей школы учится ее младшая сестренка, - рассказала Галина Борисенко. Она рассказала, что когда чемпионке удается выбраться домой, то всегда посещает школу со словами благодарности. Педагог подчеркивает: те, кто увлечены спортом, не хотят отставать и в учебе. И Вероника - как раз из таких.
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