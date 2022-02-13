Первый тренер Червоткина рассказал о начале его спортивной карьеры

Олимпийский чемпион Пекина Алексей Червоткин, уверенно выигравший стартовый этап "золотой" эстафеты, первые уверенные шаги на лыжне сделал в поселке Даровском - райцентре Кировской области.

О том, как это было, рассказывает Виктор Верещагин, тренер-преподаватель Даровской детско-юношеской спортивной школы.

- В начале двухтысячных попросился ко мне в группу мальчик - Леша Червоткин, - вспоминает Виктор Владимирович. - Он тогда учился в четвертом классе. Ничем шибко от других не отличался, поначалу и занятия пропускал, и прогуливал. Но примерно к 2009 году подтянулся, начал усердно заниматься и стремиться за нашим лидером, который на год старше был. Алексей стал выигрывать областные соревнования, на межрегиональных стартах его заметили и другие тренеры. Подходили с предложениями, дескать, "передай нам паренька". Но я им отвечал: мы должны определиться по этому вопросу с родителями.

В 2011 году Виктор Верещагин, посоветовавшись с мамой и папой начинающего лыжника, порекомендовал Алексею продолжить тренировки в Москве у Юрия Бородавко. Паренька посадили в поезд и отправили в Москву, где его встретил Юрий Викторович.