Резцова и Нигматуллина выступят в масс-старте на Олимпиаде
Россиянки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина представят нашу женскую сборную в масс-старте 19 февраля на Олимпиаде в Пекине, сообщается на официальном сайте Игр.
В масс-старт автоматически попадают 15 сильнейших спортсменов общего зачета Кубка мира и призеры личных гонок на Олимпиаде. Остальные участники отбираются по очкам, набранным в гонках на текущих Играх.
Напомним, что сегодня ни одна из наших биатлонисток не попала в топ-10 по итогам гонки преследования. Лучшей среди россиянок стала Нигматуллина, финишировавшая на 11-й строчке.
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