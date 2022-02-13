Резцова и Нигматуллина выступят в масс-старте на Олимпиаде

Россиянки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина представят нашу женскую сборную в масс-старте 19 февраля на Олимпиаде в Пекине, сообщается на официальном сайте Игр.

В масс-старт автоматически попадают 15 сильнейших спортсменов общего зачета Кубка мира и призеры личных гонок на Олимпиаде. Остальные участники отбираются по очкам, набранным в гонках на текущих Играх.

Напомним, что сегодня ни одна из наших биатлонисток не попала в топ-10 по итогам гонки преследования. Лучшей среди россиянок стала Нигматуллина, финишировавшая на 11-й строчке.