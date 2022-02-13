Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию, уступая 0:3

Финские хоккеисты в драматичной борьбе одолели в овертайме Швецию (4:3) и с первой строчки в группе вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

Перед сегодняшним матчем обе команды досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал, но им предстояло решить: кто же все-таки займет первое место в группе. Имея те же шесть очков в своем активе, что и шведы, финны опережали конкурентов за счет дополнительных параметров (девять заброшенных шайб против шести).

Почти все эксперты сходились во мнении, что матч между этими сборными будет результативным. Впрочем, в стартовой 20-минутке команды обошлись без голов. Зато во второй - в промежутке с 24-й по 32-ю минуты - шведы забросили аж три шайбы. Отличились Лукас Валльмарк, Лукас Бенгтссон и Антон Ландер.

Самым ударным получился третий период: уступая 0:3, финны не просто не сдались, а сумели перевести игру в овертайм! На 45-й минуте Теэму Хартикайнен сократил отставание от соперника до двух шайб, а уже на последних минутах Ииро Пакаринен оформил дубль и сделал счет 3:3. А уже в овертайме решающую шайбу забросил Харри Песонен - 4:3.

В результате финны заняли первое место в группе с восемью очками и вышли в четвертьфинал, как и шведы: скандинавы стали лучшей второй командой на групповой стадии, набрав семь очков. Напомним, что в плей-офф напрямую выходят три сильнейшие сборные группового раунда, а также лучшая команда из числа занявших вторые места.