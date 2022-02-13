Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает ТАСС.

Отдел расследований ВАДА откроет разбирательство в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю спортсменку. Ранее расследование в отношении персонала Валиевой инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Слушания по делу начнутся лишь 13 февраля в 15:30 по московскому времени. Решение же выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.