WADA проверит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом со ссылкой на агентство Reuters сообщает ТАСС.
Отдел расследований ВАДА откроет разбирательство в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю спортсменку. Ранее расследование в отношении персонала Валиевой инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Слушания по делу начнутся лишь 13 февраля в 15:30 по московскому времени. Решение же выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.
Восьмой день Олимпиады принес России третье золото
На Олимпийских играх в Пекине завершился восьмой соревновательный день. Российским болельщикам он запомнится триумфальной победой в женской лыжной эстафете 4х5 км. Это позволило нашей команде превзойти результат Олимпиады-2018, где были завоеваны две золотые медали
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Сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:5. При этом российские хоккеисты уже оформили путевку в четвертьфинал
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Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках
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