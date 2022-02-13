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13.02.2022 00:05

Женская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Текст: Анастасия Комарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сегодня в рамках Олимпийских игр пройдут две биатлонные гонки преследования. Первыми на старт выйдут девушки.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Кристина Резцова: Маленькая частичка нервов не дала чисто отстреляться

Первой из россиянок вступит в борьбу лучшая из наших по итогам спринта Кристина Резцова. Она стартует под шестым номером с отставанием 1 минута 5 секунд от лидера - норвежки Марте Олсбю-Ройселанн. Далее порядок такой: 13-я - Ульяна Нигматуллина - 1:28, 20-я - Ирина Казакевич - 1:39, 47-я - Светлана Миронова - 2:33.

Наши медальные надежды в первую очередь будут связаны с Кристиной Резцовой. Обидные два промаха в спринте - и она стала в итоге шестой. Надеемся, что сегодня ей удастся завершить гонку с нолем в графе "промахи".

На предыдущих Олимпийских играх победу в пасьюте одержала немка Лаура Дальмайер, Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, стала второй, а француженка Анаис Бескон взяла бронзу. В этом году последняя гонка преследования завершилась победой олимпийской чемпионки спринта Марте Олсбю-Ройселанн, далее финишировали Эльвира и Ханна Эберг из Швеции.

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования по биатлону начнется в 12.00 по московскому времени.

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