Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина победили в командном первенстве на ОИ

Сборная Австрии выиграла золотые медали в прыжках на лыжах с трамплина в соревнованиях команд.

В финале на большом трамплине австрийцы набрали в общей сумме 942.7 балла, опередив остальные сборные. Серебро на счету Словении - 934.4, а замкнули тройку призеров немецкие спортсмены - 922.9 балла.

Российские летающие лыжники заняли седьмое место в финале, набрав 806.5 балла. В составе сборной России выступали Даниил Садреев, Евгений Климов, Михаил Назаров и Роман Трофимов.