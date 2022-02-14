Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина победили в командном первенстве на ОИ
Сборная Австрии выиграла золотые медали в прыжках на лыжах с трамплина в соревнованиях команд.
В финале на большом трамплине австрийцы набрали в общей сумме 942.7 балла, опередив остальные сборные. Серебро на счету Словении - 934.4, а замкнули тройку призеров немецкие спортсмены - 922.9 балла.
Российские летающие лыжники заняли седьмое место в финале, набрав 806.5 балла. В составе сборной России выступали Даниил Садреев, Евгений Климов, Михаил Назаров и Роман Трофимов.
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