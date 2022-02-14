Биатлонистка Казакевич может выступить в масс-старте на Олимпиаде

Россиянка Ирина Казакевич может выступить в биатлонном масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Ранее стало известно, что норвежской спортсменке Ингрид Тандревольд врачи не разрешили в дальнейшем принимать участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Слова норвежки привел телеканал NRK.

Напомним, Тандревольд накануне потеряла сознание сразу после финиша в пасьюте и не смогла самостоятельно покинуть финишный створ.

Казакевич на сайте МОК идет первой запасной в заявке на предстоящий масс-старт. И если Тандревольд официально снимется с соревнований, она попадет в число участников. Сама гонка состоится 19 февраля. В ней примут участие Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.