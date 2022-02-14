Биатлонистка Казакевич может выступить в масс-старте на Олимпиаде
Россиянка Ирина Казакевич может выступить в биатлонном масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Ранее стало известно, что норвежской спортсменке Ингрид Тандревольд врачи не разрешили в дальнейшем принимать участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Слова норвежки привел телеканал NRK.
Напомним, Тандревольд накануне потеряла сознание сразу после финиша в пасьюте и не смогла самостоятельно покинуть финишный створ.
Казакевич на сайте МОК идет первой запасной в заявке на предстоящий масс-старт. И если Тандревольд официально снимется с соревнований, она попадет в число участников. Сама гонка состоится 19 февраля. В ней примут участие Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью