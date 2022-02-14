Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев идут третьими в двойках после второй попытки на ОИ

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают третье место после второй попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине. Наши спортсмены уступают идущим на первом месте немцам Франческо Фридриху и Торстену Маргису 0.94 секунды.

На второй строчке расположились также представители Германии Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр. Они проигрывают своим соотечественникам 0.15 секунды.

Максим Андриянов и Владислав Жаровцев пока идут на 26-м месте - +2.61 от лидеров соревнований.

Третья и четвертая попытки в этом виде программы пройдут уже завтра, 15 февраля.