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14.02.2022 17:56

Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев идут третьими в двойках после второй попытки на ОИ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают третье место после второй попытки в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине. Наши спортсмены уступают идущим на первом месте немцам Франческо Фридриху и Торстену Маргису 0.94 секунды.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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На второй строчке расположились также представители Германии Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр. Они проигрывают своим соотечественникам 0.15 секунды.

Максим Андриянов и Владислав Жаровцев пока идут на 26-м месте - +2.61 от лидеров соревнований.

Третья и четвертая попытки в этом виде программы пройдут уже завтра, 15 февраля.

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