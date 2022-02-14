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14.02.2022 02:28
Рубрика: Спорт

"Челси" выиграл клубный чемпионат мира

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата, прошедшего в Эмиратах. В финале "синие" обыграли в дополнительное время бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1.
В финале "Челси" одолел в дополнительное время бразильский "Палмейрас" - 2:1. Фото: EPA В финале "Челси" одолел в дополнительное время бразильский "Палмейрас" - 2:1. Фото: EPA
В финале "Челси" одолел в дополнительное время бразильский "Палмейрас" - 2:1. Фото: EPA

Когда в январе прошлого года руководство "Челси" назначило главным тренером Томаса Тухеля, многие эксперты задавались вопросом: подойдет ли стиль работы немецкого специалиста, которого на родине прозвали Патологоанатомом, одному из ведущих клубов Англии? Резюме у Тухеля было солидным, но на предыдущем месте его работы - в "ПСЖ" - он порой не мог наладить контакт со звездами. Может, в лондонской команде нет Килиана Мбаппе или Неймара, однако ярких футболистов здесь также предостаточно.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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Прошел всего год, и Тухелю удалось доказать всем критикам, что он один из лучших в своем деле. При нем "пенсионеры" завоевали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а теперь и впервые в истории выиграли клубный чемпионат мира. "Ребята заслужили триумф. Рад, что у меня есть шанс выиграть все трофеи с "Челси". Поверьте, все футболисты мечтают о таких финалах. Это невероятно", - подчеркнул Тухель.

Что интересно - европейские клубы выигрывают клубный чемпионат мира в девятый раз подряд. В последний раз представитель другой конфедерации завоевал титул в 2012 году, когда в решающем матче "Коринтианс" одолел "Челси". С тех пор четырежды трофей брал "Реал", дважды - "Бавария" и по разу "Ливерпуль" с "Барселоной", а теперь вот "Челси".

Отметим, что прошедший клубный ЧМ стал последним, в котором соревнования прошли в привычном формате. Уже со следующего розыгрыша турнир заменит Кубок конфедераций, и в нем примут участие 24 лучших команды планеты - восемь от Европы, шесть - от Южной Америки, по три - от Африки, Азии и Северной и Центральной Америки и один клуб от Океании. По задумке ФИФА новый турнир должен состояться в следующем году.

5 миллионов долларов заработал "Челси" за победу на клубном ЧМ
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