"Челси" выиграл клубный чемпионат мира

Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата, прошедшего в Эмиратах. В финале "синие" обыграли в дополнительное время бразильский "Палмейрас" со счетом 2:1.

Когда в январе прошлого года руководство "Челси" назначило главным тренером Томаса Тухеля, многие эксперты задавались вопросом: подойдет ли стиль работы немецкого специалиста, которого на родине прозвали Патологоанатомом, одному из ведущих клубов Англии? Резюме у Тухеля было солидным, но на предыдущем месте его работы - в "ПСЖ" - он порой не мог наладить контакт со звездами. Может, в лондонской команде нет Килиана Мбаппе или Неймара, однако ярких футболистов здесь также предостаточно.

Прошел всего год, и Тухелю удалось доказать всем критикам, что он один из лучших в своем деле. При нем "пенсионеры" завоевали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а теперь и впервые в истории выиграли клубный чемпионат мира. "Ребята заслужили триумф. Рад, что у меня есть шанс выиграть все трофеи с "Челси". Поверьте, все футболисты мечтают о таких финалах. Это невероятно", - подчеркнул Тухель.

Что интересно - европейские клубы выигрывают клубный чемпионат мира в девятый раз подряд. В последний раз представитель другой конфедерации завоевал титул в 2012 году, когда в решающем матче "Коринтианс" одолел "Челси". С тех пор четырежды трофей брал "Реал", дважды - "Бавария" и по разу "Ливерпуль" с "Барселоной", а теперь вот "Челси".

Отметим, что прошедший клубный ЧМ стал последним, в котором соревнования прошли в привычном формате. Уже со следующего розыгрыша турнир заменит Кубок конфедераций, и в нем примут участие 24 лучших команды планеты - восемь от Европы, шесть - от Южной Америки, по три - от Африки, Азии и Северной и Центральной Америки и один клуб от Океании. По задумке ФИФА новый турнир должен состояться в следующем году.

5 миллионов долларов заработал "Челси" за победу на клубном ЧМ