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14.02.2022 08:23

Фигуристы Степанова - Букин: Чувствуем радость и опустошение

Текст: Анна Козина (Пекин)
Александра Степанова и Иван Букин Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Александра Степанова и Иван Букин Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP Александра Степанова и Иван Букин Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Российские фигуристы Александра Степанова - Иван Букин поделись эмоциями после окончания олимпийского турнира в танцах на льду. Ученики Ирины Жук и Александра Свинина заняли шестое место.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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- В целом мы довольны выступлением. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки, - сказала Степанова журналистам. - Это не супергрубая ошибка, но хотелось бы, чтобы ее не было.

Спортсменка также добавила, что они были очень сконцентрированы на прокате.

- В произвольной программе чувствуется больше ответственности, - подчеркнула Александра. - Наша программа нежная, легкая, не на разрыв. Поэтому сейчас, с одной стороны, есть опустошение, с другой - радость от приобретенного опыта.

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