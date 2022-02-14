Фигуристы Степанова - Букин: Чувствуем радость и опустошение

Российские фигуристы Александра Степанова - Иван Букин поделись эмоциями после окончания олимпийского турнира в танцах на льду. Ученики Ирины Жук и Александра Свинина заняли шестое место.

- В целом мы довольны выступлением. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки, - сказала Степанова журналистам. - Это не супергрубая ошибка, но хотелось бы, чтобы ее не было.

Спортсменка также добавила, что они были очень сконцентрированы на прокате.

- В произвольной программе чувствуется больше ответственности, - подчеркнула Александра. - Наша программа нежная, легкая, не на разрыв. Поэтому сейчас, с одной стороны, есть опустошение, с другой - радость от приобретенного опыта.