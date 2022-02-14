Фристайлистка Пантюхова выступит в финале ОИ в акробатике
Российская фристайлистка Есения Пантюхова смогла выйти в финал олимпийских соревнований по акробатике.
По итогам квалификации места в финале получали шесть лучших спортсменок. На это претендовали две россиянки - Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.
Пантюхова уже в первой попытке показала результат 82,84 балла, что позволило ей занять пятое место и получить право позже в понедельник побороться за медали.
Прыткова допустила ошибки во всех трех прыжках и в итоге набрала 78,43 балла, что не позволило ей попасть в шестерку лучших.
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью