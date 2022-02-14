Фристайлистка Пантюхова выступит в финале ОИ в акробатике

Российская фристайлистка Есения Пантюхова смогла выйти в финал олимпийских соревнований по акробатике.

По итогам квалификации места в финале получали шесть лучших спортсменок. На это претендовали две россиянки - Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.

Пантюхова уже в первой попытке показала результат 82,84 балла, что позволило ей занять пятое место и получить право позже в понедельник побороться за медали.

Прыткова допустила ошибки во всех трех прыжках и в итоге набрала 78,43 балла, что не позволило ей попасть в шестерку лучших.