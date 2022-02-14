Фристайлистка Таталина вышла в финал Олимпиады в слоупстайле

Россиянка Анастасия Таталина вышла в финал олимпийского турнира по фристайлу в дисциплине слоупстайл.

В понедельник прошли квалификационные соревнования, где за выход в финал боролись две россиянки - Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

Таталина за свое выступление получила 72,03 балла, что позволило ей квалифицироваться в финал с пятого места. Орлова же в своей попытке набрала 45,31 балла, она заняла 21 место и в решающий раунд не прошла.

Квалификацию выиграла эстонка Келли Силдару, набравшая 86,15 балла.

Финальные соревнования состоятся 15 февраля.