Фристайлистка Таталина вышла в финал Олимпиады в слоупстайле
Россиянка Анастасия Таталина вышла в финал олимпийского турнира по фристайлу в дисциплине слоупстайл.
В понедельник прошли квалификационные соревнования, где за выход в финал боролись две россиянки - Анастасия Таталина и Ксения Орлова.
Таталина за свое выступление получила 72,03 балла, что позволило ей квалифицироваться в финал с пятого места. Орлова же в своей попытке набрала 45,31 балла, она заняла 21 место и в решающий раунд не прошла.
Квалификацию выиграла эстонка Келли Силдару, набравшая 86,15 балла.
Финальные соревнования состоятся 15 февраля.
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