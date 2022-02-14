Как женщины в одиночку управляют тяжелыми машинами, несущимися по ледяному желобу

Девушки-бобслеистки давно говорили о большой несправедливости: мужчины разыгрывают на Олимпийских играх два комплекта наград, в экипажах - двойках и четверках, а женщины только в двухместном бобе. МОК, который тоже активно выступает за гендерное равенство, сделал дамам подарок: включил в программу Пекина-2022 новую индивидуальную дисциплину - женский монобоб.

Когда смотришь мужские соревнования, удивляешься: как крепко сложенные пилот-рулевой и три разгоняющих умудряются даже не разогнать машину, а запрыгнуть и упаковаться в нее на скорости до 40 км/ч. Так экспериментировать с женской программой не решились. Тут идеальный вариант - именно сольный выход.

С одной стороны, спортсменкам приходится унифицировать и развивать свои навыки. С другой, многим по душе рассчитывать только на себя. Хотя даже просто вынести на старт боб, который весит не менее 162 кг, не получится без посторонней помощи. А ведь бобслеистки тоже девушки атлетичные. Равновесие и координация - хорошо. Сила и выносливость - еще лучше. У большинства бобслеистов - и мужчин, и женщин - есть опыт, например, в регби или в легкой атлетике. Разгоняющие занимаются тяжелой атлетикой и силовыми тренировками.

Есть еще одно ключевое отличие монобоба от других дисциплин. Не секрет, что сани, бобслей и скелетон, перед тем как попасть на трассу, проходят через руки чудо-механиков. Конструкция, аэродинамика, особые лезвия или, как говорят, коньки - все эти наработки и доработки обеспечивают большое преимущество лидирующим странам. А вот монобоб - это стандартизированная машина. Поначалу их вообще выдавали на соревнованиях. Сейчас нужно покупать. Цена вопроса - 25 тысяч евро. Для сравнения: расходы на конструирование и тестирование боба для других экипажей могут доходить до 100 тысяч. Поэтому в новой дисциплине женщины находятся в равных условиях. Монобоб - это не про идеальный снаряд и классного механика, это про индивидуальное мастерство спортсменки - по разгону и пилотированию на скорости до 130 км/ч.

Понятно, что в лидеры сразу выбились те, кто уже представлял главную силу в экипажах-двойках. Первой чемпионкой в Пекине стала одна из самых успешных женщин-бобслеисток Кейли Хамфрис из США. До 2020 года она представляла Канаду. Но так или иначе она первая и действующая чемпионка мира в монобобе и двукратная олимпийская чемпионка, скажем так, в классике. Второй стала ее соотечественница, трехкратная медалистка Игр и лидер в общем зачете Мировой серии монобоба сезона 2021/22 Элана Майерс Тейлор. Бронзу завоевала четвертый номер мирового рейтинга канадка Кристин де Брюн. Российская бобслеистка - между прочим, бронзовая медалистка чемпионата Европы - Надежда Сергеева заняла десятое место.

Я сказала, что результаты предсказуемые. Но Надежда меня поправила. Пока все участницы часто ошибаются на трассе. Идеально пройти все виражи, без потери скорости почти никому не удается.

- К сожалению, ошибки были. Но то, что я могла сделать, я сделала, - сказала россиянка. - Это особенности монобобов. Ему не хватает веса, поэтому он плохо держится на виражах. Важно проехать более или менее стабильно и ровно все четыре попытки. У кого получается, тот и попадает на пьедестал. В двойках все по-другому. Там у всех более стабильная езда, а такого шоу на трассе не увидишь.

В любом случае Кейли Хамфрис, активная сторонница развития женского бобслея, считает, что инициатива хорошая.

- Появился монобоб, и в составе участников можно увидеть страны, которые никогда не попадали на соревнованиях в двойках. То есть женщины могут не просто заниматься бобслеем, но и воплощать в реальность свои олимпийские мечты, - отметила Хамфрис. - Для меня новый вызов, новый шанс соревноваться и проявить себя. Да, когда ты и рулевой, и разгоняющий, есть свои сложности. Но мы специально приезжали на тестовые соревнования, изучали трассу, лед, погодные условия.

Еще одна яркая спортсменка - Жасмин Фенлатор-Викториан. После Сочи-2014 она ушла из сборной США, чтобы продвигать бобслей на Ямайке, родине отца. В Пхёнчхане на ямайских участниц смотрели с удивлением. В Пекине с обслуживающим персоналом их уже не путают.

- Во многих национальных федерациях просто не могут себе позволить приобрести и без того дорогостоящее оборудование, а потом еще и усовершенствовать его, - отметила Фенлатор-Викториан. - Поэтому дисциплина, для которой есть стандартная машина и лишь несколько опций для модернизации, сразу дает возможность начать развивать ее в своей стране и готовить хотя бы одну спортсменку.