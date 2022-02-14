Магнус Карлсен следит за Играми в Пекине и турниром в Берлине

В Берлине подходит к концу первый из трех турниров Гран-при ФИДЕ. Цена успеха очень высока - двое победителей серии примут участие в турнире претендентов за мировую корону.

Напомним, что всего в Гран-при сыграют 24 шахматиста, по 16 участников на каждом этапе, победа в турнире дает 13 очков в общий зачет. Занявшие первые места в четырех группах определят победителя по нокаут-системе.

В Берлине участниками полуфинальной стадии стали армянский гроссмейстер Левон Аронян, американцы Леньер Домингес и Хикару Накамура, а также венгр Рихард Раппорт.

Ну а что же действующий чемпион мира Магнус Карлсен? Прославленный норвежец сейчас полностью увлечен олимпийскими трансляциями из Пекина.

По словам норвежца, он с большим интересом смотрит прямые трансляции лыжных гонок, биатлона, где его соотечественницы пока впереди планеты всей, также Магнус ждет командного турнира у прыгунов с трамплина.

"Олимпиада - это время, когда ты хочешь побыть один на один с тем видом спорта, который смотришь. Поболеть за любимых спортсменов. Все остальное в эти олимпийские дни уходит на второй план. Чудесное время, и я хорошо знаю, как отлично проводить время у телевизора. Хотя, конечно, слежу и за Гран-при в Берлине. Эта информация мне точно не помешает", - с улыбкой сообщил Карлсен в интервью норвежским журналистам.

Тем временем Международная шахматная федерация (ФИДЕ) рассматривает возможность проведения в 2026 году на Кубе крупного международного турнира.

Об этом в интервью ТАСС президент организации Аркадий Дворкович:

- На Кубе в 1966 году проходила Всемирная шахматная олимпиада, в которой участвовали все сильнейшие на тот момент игроки. Есть идея в 2026 году, в год 60-летия олимпиады, провести здесь что-то серьезное. Сама олимпиада - довольно дорогое мероприятие, поэтому не уверен, что удастся организовать именно ее, но какой-то красивый шахматный турнир - возможно.