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14.02.2022 11:30

Потерявшая сознание биатлонистка из Норвегии завершила выступление на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Тандревольд сообщила о том, что ей запретили выступать на Олимпиаде по состоянию здоровья.

Фото: EPA-EFE/Fredrik Sandberg
Биатлонистка Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования

В воскресенье во время гонки преследования 25-летняя Тандревольд потеряла сознание сразу после финиша. Она пролежала на снегу несколько минут и не смогла самостоятельно покинуть финишную зону.

Позже норвежские доктора сообщили, что спортсменка себя почувствовала плохо из-за высоты и холода. Тандревольд отобралась в масс-старт, однако в гонке участия не примет.

"Мне не разрешают выступать на Олимпиаде по состоянию здоровья. Мне очень жаль, мое сердце разбито", - приводит NRK слова спортсменки.

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