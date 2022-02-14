Потерявшая сознание биатлонистка из Норвегии завершила выступление на Олимпиаде

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Тандревольд сообщила о том, что ей запретили выступать на Олимпиаде по состоянию здоровья.

В воскресенье во время гонки преследования 25-летняя Тандревольд потеряла сознание сразу после финиша. Она пролежала на снегу несколько минут и не смогла самостоятельно покинуть финишную зону.

Позже норвежские доктора сообщили, что спортсменка себя почувствовала плохо из-за высоты и холода. Тандревольд отобралась в масс-старт, однако в гонке участия не примет.

"Мне не разрешают выступать на Олимпиаде по состоянию здоровья. Мне очень жаль, мое сердце разбито", - приводит NRK слова спортсменки.