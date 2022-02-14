Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:05
Фигурное катание
Танцевальные пары. Финальный вид - произвольный танец
9:25
Керлинг
Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап
13:55
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финальные соревнования
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины. Командный турнир. Большой трамплин
14.02.2022 02:20

Расписание Олимпийских ТВ-трансляций на 14, 15 февраля

Текст: Илья Трисвятский
В понедельник и вторник два комплекта наград разыграют мастера бобслея. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
В понедельник и вторник два комплекта наград разыграют мастера бобслея. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС В понедельник и вторник два комплекта наград разыграют мастера бобслея. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

14 февраля, понедельник,

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Женщины. Полуфинал. Канада - Швейцария. Прямая трансляция.

09.25. Керлинг. Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап. Прямая трансляция.

12.25. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

13.55. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

15.10. Перекличка трансляций с олимпийских арен (прыжки с трамплина; керлинг, женщины; хоккей, женщины).

"Матч! Страна"

08.25. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. Прямая трансляция.

13.55. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Командный турнир. Большой трамплин. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Полуфинал. Финляндия - США. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

15.00. Керлинг. Женщины. Россия - Дания. Предварительный этап. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

15.00, 16.35. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Первый и второй заезды (из четырех). Прямая трансляция.

15 февраля, вторник,

Фото: Reuters
Сборная России выиграла в олимпийском Пекине мужскую и женскую эстафеты

Первый

13.30. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.

00.00 - 01.10 (в ночь с 15 на 16 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

11.55. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

04.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Норвегия. Предварительный этап. Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.

09.25. Скоростной бег на коньках. Мужчины. Женщины. Командные гонки преследования. Прямая трансляция.

11.50. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.

13.55. Лыжное двоеборье. Финальный вид - гонка преследования 10 км. Прямая трансляция.

14.35. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация. Прямая трансляция.

15.10. Керлинг. Мужчины. Россия - Канада. Предварительный этап. Прямая трансляция.

17.45. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция (примерно с третьего периода).

"Матч! Страна"

04.25. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

06.00. Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск. Прямая трансляция.

10.55. Лыжное двоеборье. Первый вид - прыжки с большого трамплина. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

07.05. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.

09.25. Керлинг. Женщины. Россия - Китай. Предварительный этап. Прямая трансляция.

13.55. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация. Прямая трансляция.

16.05. Мужчины. Хоккей. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.

Фото: Getty Images
Мужская сборная России по хоккею вышла в 1/4 финала олимпийского турнира

"Матч! Арена"

04.30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

07.55. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

15.10. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Третий, предпоследний заезд. Прямая трансляция.

16.45. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Четвертый, финальный заезд. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания-Латвия

Российские хоккеисты сыграют с победителем пары Дания-Латвия

В Пекине завершился групповой этап в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Своих потенциальных соперников по плей-офф узнала сборная России. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с победителем пары Дания-Латвия

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали 13 февраля одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды Олимпийских игр. По общему количеству медалей Россия занимает второе место, уступая лишь норвежцам

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Российская конькобежка Ангелина Голикова с результатом 37,12 секунды завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в забегах на дистанции 500 метров. Победу одержала американка Эрин Джексон, у японки Михо Такаги - серебро

Константин Ивлиев: Мой козырь - быстрый старт

Константин Ивлиев: Мой козырь - быстрый старт

Шорт-трекист Константин Ивлиев подвел итоги спринтерского забега на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине, где он стал серебряным призером. "Я бежал и получал удовольствие от соревнований, от обстановки Игр", - отметил он