Расписание Олимпийских ТВ-трансляций на 14, 15 февраля
14 февраля, понедельник,
"Матч ТВ"
07.05. Хоккей. Женщины. Полуфинал. Канада - Швейцария. Прямая трансляция.
09.25. Керлинг. Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап. Прямая трансляция.
12.25. Перекличка трансляций с олимпийских арен.
13.55. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финальные соревнования. Прямая трансляция.
15.10. Перекличка трансляций с олимпийских арен (прыжки с трамплина; керлинг, женщины; хоккей, женщины).
"Матч! Страна"
08.25. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. Прямая трансляция.
13.55. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Командный турнир. Большой трамплин. Прямая трансляция.
16.05. Хоккей. Женщины. Полуфинал. Финляндия - США. Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
15.00. Керлинг. Женщины. Россия - Дания. Предварительный этап. Прямая трансляция.
"Матч! Арена"
15.00, 16.35. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Первый и второй заезды (из четырех). Прямая трансляция.
15 февраля, вторник,
Первый
13.30. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.
00.00 - 01.10 (в ночь с 15 на 16 февраля). "Дневник Олимпиады".
"Россия 1"
11.55. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
04.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Норвегия. Предварительный этап. Прямая трансляция.
07.05. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.
09.25. Скоростной бег на коньках. Мужчины. Женщины. Командные гонки преследования. Прямая трансляция.
11.50. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.
13.55. Лыжное двоеборье. Финальный вид - гонка преследования 10 км. Прямая трансляция.
14.35. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация. Прямая трансляция.
15.10. Керлинг. Мужчины. Россия - Канада. Предварительный этап. Прямая трансляция.
17.45. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция (примерно с третьего периода).
"Матч! Страна"
04.25. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финальные соревнования. Прямая трансляция.
06.00. Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск. Прямая трансляция.
10.55. Лыжное двоеборье. Первый вид - прыжки с большого трамплина. Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
07.05. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.
09.25. Керлинг. Женщины. Россия - Китай. Предварительный этап. Прямая трансляция.
13.55. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация. Прямая трансляция.
16.05. Мужчины. Хоккей. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.
"Матч! Арена"
04.30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финальные соревнования. Прямая трансляция.
07.55. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финальные соревнования. Прямая трансляция.
15.10. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Третий, предпоследний заезд. Прямая трансляция.
16.45. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Четвертый, финальный заезд. Прямая трансляция.
Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.