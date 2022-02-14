Расписание Олимпийских ТВ-трансляций на 15 и 16 февраля

15 февраля, вторник

Первый

13.30. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.

"Россия 1"

11.55. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Дания - Латвия. Прямая трансляция.

09.25. Скоростной бег на коньках. Мужчины. Женщины. Командные гонки преследования. Прямая трансляция.

11.50. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция.

13.55. Лыжное двоеборье. Финальный вид. Гонка 10 км. Прямая трансляция.

14.35. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Квалификация. Прямая трансляция.

15.10. Керлинг. Мужчины. Россия - Канада. Предварительный этап. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

10.55. Лыжное двоеборье. Первый вид - прыжки с большого трамплина. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

07.05. Хоккей. Мужчины. Матч стартового раунда плей-офф. Словакия - Германия. Прямая трансляция.

16.05. Мужчины. Хоккей. Матч стартового раунда плей-офф. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

07.55. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

15.10. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Третий, предпоследний заезд. Прямая трансляция.

16.45. Бобслей. Мужчины. Экипажи-двойки. Четвертый, финальный заезд. Прямая трансляция.

16 февраля, среда

Первый

09.00. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Россия - победитель пары Дания - Латвия. Прямая трансляция.

"Россия 1"

10.45. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. Прямая трансляция.

13.55. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт. Финалы. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

05.10. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. Первая попытка. Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. США - победитель пары Словакия - Германия. Прямая трансляция.

11.40. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Финляндия - победитель пары Чехия - Швейцария. Прямая трансляция.

13.55. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. Прямая трансляция.

15.30. Шорт-трек. (15.30). Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал "В". (15.45). Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал "А". (16.10). Женщины. 1500 м. Финал "В". (16.15). Женщины. 1500 м. Финал "А". Прямая трансляция.

17.45. Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Четвертьфинал. Швеция - победитель пары Канада - Китай. Прямая трансляция (примерно с середины второго периода).

"Матч! Игра"

09.00. Керлинг. Мужчины. Россия - Великобритания. Предварительный этап. Прямая трансляция.

14.25. Хоккей. Женщины. Матч за третье место. Финляндия - Швейцария. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

04.30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал. Прямая трансляция.

08.40. Горные лыжи. Мужчины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

14.25. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Четвертьфинал. Полуфинал. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения.