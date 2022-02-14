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14.02.2022 18:19
Рубрика: Спорт

В Нижнем Новгороде прошел IV этап Кубка детской мотошколы "Академия"

Текст: Антон Дерябин
Фото: Владимир Карзаев Фото: Владимир Карзаев
Фото: Владимир Карзаев

Кубок стал хорошей традицией и отличным тренингом для юных пилотов нижегородской мотошколы "Академия", некоторые из которых регулярно занимают призовые места на Всероссийских соревнованиях по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Филиал "РГ" в Нижнем Новгороде провел прямую трансляцию этапа Кубка.

Фото: Владимир Карзаев
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В классе MiniMoto шестилетний Даниил Карзаев укрепил титул бессменного лидера. Борьба за второе место шла между Платоном Рыжовым и Антоном Горенко. Более опытный Платон в этой гонке стал вторым.

За первое место в классе Pitbike Mini боролись Даниил и Иван Катеров. Иван всю гонку "сидел на хвосте" и приехал вторым. Третье место досталось все тому же Платону Рыжову. Дебютант Онисим Корзинкин стал четвертым, опередив более опытного пилота Матвея Чугрина.

В категории юношей (класс Pitbike) победу забрал Артем Прянишников благодаря хитрой тактике перекрытия траектории сопернику. Даниил Карзаев, тем не менее, показал лучшее время круга (23,972 секунды) и пришел вторым. Впервые в этом классе на пьедестал взошел Ваня Катеров.

В старших классах Mini GP и Sport ожидаемо лучшей стала чемпионка России по мотогонкам-2021 Анастасия Белякова. Вторым в Mini GP финишировал Даня Карзаев, обогнав Александру Педан. У Саши был большой перерыв в тренировках из-за травмы руки, и сейчас она постепенно наращивает темп.

В самом "мощном" классе вторым стал Артем Прянишников, а "бронзу" забрал Ян Воронов.

- Этап прошел четко, - рассказал директор мотошколы "Академия" Владимир Карзаев . - Единственное, что немного расстраивает, это нехватка взрослых участников. Призываю курсантов "Спортивного курса" выступать в гонках: только в соревновательных заездах вы сможете трезво оценить свой уровень. Очень любопытно, например, было бы понаблюдать за соперничеством двух чемпионов по мотогонкам, Насти Беляковой и Ильи Василевского.

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