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Рубрика: Спорт

25-летний лыжник Денис Спицов стал героем второй подряд Олимпиады

Текст: Анатолий Меньшиков
Четыре года назад в Южной Корее Денис Спицов завоевал три медали, а сейчас, в Китае, - серебро в скиатлоне и золото в эстафете. Ликуют и поздравляют спортсмена на его родине - большом вологодском поселке Вожега и в Тюмени, где Денис из подающего надежды подростка вырос в одного из лучших лыжников планеты.

Вожега в его биографии занимает особое место. В поселке говорят: "Лыжников у нас не пересчитать". Решение отца Дениса записать сынишку в соответствующую секцию спортшколы представлялось ему единственно правильным: "А куда еще?". Мальчик поначалу особого интереса к занятиям не проявлял, порой отлынивал. Не сошел с лыжни лишь благодаря настойчивости тренера Евгения Ванюкова и родителей.

Фото: REUTERS
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Усердные тренировки позволили Денису победить на районных и областных состязаниях. Ванюков тогда разглядел его потенциал и задумался: для дальнейшего роста без перехода в профессиональную школу не обойтись. Выбор пал на тюменскую Школу подготовки олимпийского резерва.

Не без труда удалось добиться согласия материна расставание с сыном. Она, к слову, по-прежнему живет в Вожеге, хранит все кубки и медали Евгения, включая самые последние. Их свыше сотни.

Вместе с 14-летним юношей переехал в Сибирь и его наставник, чтобы продолжать с ним занятия уже на тюменской лыжне. Евгений гордится тем, что чутье не подвело, для него олимпийские награды воспитанника - лучшая отрада, высшее поощрение. То, что у парня открываются большие перспективы, стало ясно в 2015 году: тогда Денис на юниорских чемпионатах в Казахстане и Тюмени завоевал шесть медалей - три золотых, две серебряных и бронзовую.

Тюменцы, как и многие другие наши соотечественники, любят и ценят Спицова не только за спортивные достижения. Еще - за самоотверженность, искренность, легкий и благородный характер. Поступок Дениса на масс-старте 4-го этапе многодневки Ski Tour 2020 отметили многие. Тогда он выручил на трассе своего соперника и одновременно близкого товарища Александра Большунова. Когда у того сломалась лыжная палка, отдал ему свою.

За первое место региональное правительство обещает премировать 3 миллионами рублей, за второе - 2,5. Напомним, что за успехи в Пхенчхане-2018 тюменский лыжник удостоен ордена Дружбы. Как представитель общества ЦСКА уже в феврале поощрен внеочередным званием - капитана.

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