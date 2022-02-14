Военные развернули на вершине Западного Саяна баннер в поддержку олимпийцев

Военнослужащие подняли на высоту более двух тысяч метров баннер в поддержку российских спортсменов - участников зимних Олимпийских игр в Пекине.

Плакат появился на одной из вершин хребта Западного Саяна, передает пресс-служба Центрального военного округа. В горы на лыжах ради этого поднялись пять десятков военнослужащих. Они преодолели более десяти километров и в финале марш-броска развернули баннер с олимпийскими кольцами.

"Мы следим за выступлениями нашей сборной и переживаем. Даже здесь, неся службу на высоте, болеем за российских спортсменов", - говорит военнослужащий горного подразделения рядовой Владимир Самойлов.

Кстати

Из 212 российских спортсменов, которые выступают в Пекине, 62 - это участники армейских клубов.