Решение по делу Валиевой объявят сегодня около 9 утра по московскому времени

Спортивный арбитражный суд (КАС) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой сегодня, 14 февраля, около 2 часов дня по пекинскому времени (9 утра мск). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе отдела по коммуникациям на Олимпийских играх.

В воскресенье вечером выездная панель КАС почти семь часов (с 20.34 до 02.10 по пекинскому времени) рассматривала апелляции на решение РУСАДА снять временное отстранение с Камилы Валиевой от участия в личном турнире одиночниц на Играх-2022.

В состав комиссии входили арбитры из США, Италии и Словении - Джеффри Бенц, Фабио Иудика и Весна Бергант Ракочевич. В заседании, которое проходило по видео-связи, принимали участие представители МОК, ВАДА, ИСУ, РУСАДА, ОКР, а также сама Валиева.

- Слушания были долгими, - сказал журналистам генеральный секретарь КАС Матье Риб. - Комментариев по его итогам не будет. Решение будет обнародовано на официальном сайте в понедельник, 14 февраля после часа дня по местному времени.