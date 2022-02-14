Россия превзошла результат ОИ-2018 по количеству медалей

Российская команда на Олимпийских играх в Пекине завоевала уже 18 медалей. Это на одну больше, чем на Играх-2018 года в Пхенчхане.

Рано утром в понедельник российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Эта медаль стала 18-й в общекомандном зачете и по этому показателю превзойден результат Игр-2018 в Пхенчхане.

Четыре года назад в Корее россияне сумели завоевать 17 наград - 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

После медали Синициной и Кацалапова на счету сборной России стало 18 наград - 4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.

Олимпиада в Пекине завершается 20 февраля.