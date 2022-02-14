Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады

Российские спортсмены в понедельник завоевали одну медаль на проходящих в Китае Олимпийских играх.

Программа десятого дня Олимпиады-2022 получилась не слишком насыщенной - были разыграны всего четыре комплекта наград.

Единственная в этот день медаль была завоевана в фигурном катании. В соревновании танцевальных дуэтов серебряными призерами Олимпиады стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Они уступили французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, опередив дуэт из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Эта награда стала 18-й для российских спортсменов, которые по числу завоеванных наград превзошли результат предыдущих Игр в Пхенчхане. В Корее было выиграно 17 медалей.

Лидером общего командного зачета остается сборная Норвегии - девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых медалей, далее расположилась Германия - 8-5-2, третьи американцы - 7-6-3.

По общему количеству наград российская команда с 18 медалями занимает второе место, уступая три награды Норвегии.

Во вторник на ОИ-2022 будет разыграно девять комплектов наград.