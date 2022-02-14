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14.02.2022 18:13
Рубрика: Спорт

С матча "ПСЖ" - "Реал" стартует плей-офф Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Фото: FRANCK FIFE/ AFP Фото: FRANCK FIFE/ AFP
Фото: FRANCK FIFE/ AFP

15 февраля двумя матчами стартует плей-офф Лиги чемпионов. В одном из них встретятся одни из главных фаворитов турнира - "Пари Сен-Жермен" и "Реал".

Фото: EPA
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Противостояние парижского и мадридского клубов многие эксперты называют не иначе как досрочным финалом. Интриги много. К примеру, Лионель Месси впервые сыграет против "сливочных" не в составе "Барсы". Ранее в 26 матчах против "Реала" он забил 26 мячей.

Принципиальной эта дуэль будет и для Килиана Мбаппе. Еще прошлым летом форвард "ПСЖ" был близок к переходу в "Реал", за который он болеет с детства. Несмотря на длительные переговоры, стороны тогда все же не пришли к консенсусу и Мбаппе остался в Париже. Впрочем, уже грядущим летом с высокой долей вероятности француз все же переедет в Мадрид. По последним данным, Килиан станет самым высокооплачиваемым игроком мира - его зарплата составит 50 млн евро в год.

- Не думаю, что вся эта ситуация вокруг Мбаппе и "Реала" как-то повлияет на игру. Такие важные решения не принимаются в середине сезона. Он умный, зрелый парень, обладающий огромными способностями к анализу, всегда знающий, чего он хочет для своей карьеры и будущего. Килиан спокоен, сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для "ПСЖ", - подчеркнул наставник парижской команды Маурисио Почеттино.

Еще один человек, для кого сегодняшний матч станет знаковым, - главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Итальянец работал в "ПСЖ" с 2011 по 2013 год и привел тогда команду к чемпионству. По мнению Анчелотти, его нынешнему клубу не повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пути испанского суперклуба и "ПСЖ" пересекались шесть раз. "Реал" побеждал в плей-офф ЛЧ и всего выиграл больше встреч - три против одной. Мадридская команда выбила парижан в 1/8 финала ЛЧ в сезоне 2017/18, после чего завоевала трофей в третий раз подряд. Зато "ПСЖ" брал верх в паре двух двухматчевых противостояний до этого.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

15 февраля, вторник

"Матч ТВ"

22.45. "ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.

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