Танцоры Дэвис и Смолкин: Довольны Олимпиадой, но уже думаем о чемпионате мира

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые приехали на Олимпийские игры как третий номер сборной России в танцах на льду, подвели итоги своего выступления в Пекине.

За ритм-танец спортсмены получили 71,66 балла и заняли 14-е место. В произвольном набрали 108,16 балла и в сумме 179,82. Перед сильнейшей разминкой, в которой выступит пять пар, Дэвис - Смолкин занимают девятое промежуточное место.

- Мы довольны обеими программами. Показали то, на что были готовы на данный момент. Знаем, где можно прибавить, что можно улучшить, что сделать чуть сильнее, мощнее и увереннее, - сказал Смолкин журналистам. - Но теперь у нас есть понимание, что готовить на чемпионат мира, который состоится через месяц. Планов и амбиций много, но слишком далеко не загадываем. Бесполезно думать об Олимпиаде-2026 в Милане.

Партнер также поделился впечатлениями от дебютной для дуэта Олимпиады в Пекине-2022.

- Мы в основном поддерживали фигуристов, - отметил Глеб - Но все равно есть ощущение, что ты присутствуешь на празднике, который в ближайшие четыре года не повторится. И это вызывает особые ощущения.