В ФФККР прокомментировали решение CAS по допуску Валиевой к турниру одиночниц

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков назвал торжеством здравого смысла решение Спортивного арбитражного суда разрешить Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

В понедельник CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ИСУ на отмену временного отстранения российской спортсменки.

"Единственное, что тут можно сказать - здравый смысл и справедливость восторжествовали. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена", - приводит РИА Новости слова Горшкова.

15-летняя Валиева - обладательница мирового рекорда в короткой и произвольных программах, а также по сумме двух выступлений.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба россиянки, взятая 25 декабря на чемпионате России, дала положительный результат. Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку 8 февраля, но после апелляции 9 февраля запрет был снят.