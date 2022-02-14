В ФФККР прокомментировали решение CAS по допуску Валиевой к турниру одиночниц
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков назвал торжеством здравого смысла решение Спортивного арбитражного суда разрешить Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
В понедельник CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ИСУ на отмену временного отстранения российской спортсменки.
"Единственное, что тут можно сказать - здравый смысл и справедливость восторжествовали. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена", - приводит РИА Новости слова Горшкова.
15-летняя Валиева - обладательница мирового рекорда в короткой и произвольных программах, а также по сумме двух выступлений.
В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба россиянки, взятая 25 декабря на чемпионате России, дала положительный результат. Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку 8 февраля, но после апелляции 9 февраля запрет был снят.
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью