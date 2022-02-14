Валиева вышла на тренировку после решения CAS

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в понедельник после того, как Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в турнире одиночниц.

Валиева приняла участие в тренировке за день до старта турнира в женском одиночном катании. Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение Российского антидопингового агентства снять временное отстранение со спортсменки после положительного допинг-теста.

Во вторник женщины представят короткие программы, и по итогам жеребьевки Валиева получила 26-й стартовый номер.

Также в тренировке приняли участие и еще две российских спортсменки - Анна Щербакова и Александра Трусова.