Валиева вышла на тренировку после решения CAS
Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в понедельник после того, как Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в турнире одиночниц.
Валиева приняла участие в тренировке за день до старта турнира в женском одиночном катании. Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение Российского антидопингового агентства снять временное отстранение со спортсменки после положительного допинг-теста.
Во вторник женщины представят короткие программы, и по итогам жеребьевки Валиева получила 26-й стартовый номер.
Также в тренировке приняли участие и еще две российских спортсменки - Анна Щербакова и Александра Трусова.
CAS объяснил свое решение допустить Валиеву до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд допустил Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде. Недопуск спортсменки нанесет ей непоправимый вред и ущерб в данных обстоятельствах, говорится в заявлении. CAS также учел, что ее поздно известили о положительной допинг-пробе
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро Олимпийских игр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза на счету американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью