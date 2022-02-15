Буров и Никитин вышли в финал соревнований по акробатике
Два из трех российских участника сумели пройти в финал Олимпиады в Пекине в лыжной акробатике.
В этом виде программы фристайла основные надежды были связаны с трехкратным чемпионом мира Максимом Буровым, который на этапах Кубка мира штамповал победы. Он пропустил командный турнир специально для выступления в личном.
Но в квалификации Максим Буров показал лишь десятый результат - 113,28 балла - и не смог попасть в топ-6. Зато в финал пробились Илья Буров, старший брат Максима, показавший третий результат (120,36 балла), и Станислав Никитин, ставший четвертым - 119,47 балла.
Финальные соревнования пройдут в среду, 16 февраля.
Александр Логинов: Латыпов - молодец. Надо порадоваться бронзе
Биатлонист Александр Логинов заявил, что его партнеру по команде Эдуарду Латыпову было сложно стрелять на заключительном рубеже в эстафете на Олимпиаде. "Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Надо просто порадоваться этой бронзе", - отметил он
Эдуард Латыпов: Были слезы. А как еще держать это в себе?
Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, что у него были слезы после финиша в эстафетной гонке на Олимпиаде. Российская команда лидировала в эстафете до последней стрельбы, однако Латыпов ушел на два штрафных круга и финишировал третьим
Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования
Российские конькобежцы завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования. В составе нашей команды выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Эта медаль стала 20-й для российских спортсменов на Олимпиаде