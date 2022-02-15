Буров и Никитин вышли в финал соревнований по акробатике

Два из трех российских участника сумели пройти в финал Олимпиады в Пекине в лыжной акробатике.

В этом виде программы фристайла основные надежды были связаны с трехкратным чемпионом мира Максимом Буровым, который на этапах Кубка мира штамповал победы. Он пропустил командный турнир специально для выступления в личном.

Станислав Никитин. Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Но в квалификации Максим Буров показал лишь десятый результат - 113,28 балла - и не смог попасть в топ-6. Зато в финал пробились Илья Буров, старший брат Максима, показавший третий результат (120,36 балла), и Станислав Никитин, ставший четвертым - 119,47 балла.

Финальные соревнования пройдут в среду, 16 февраля.